Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unsere Karla war der Hit“: Bei der Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren auch einige Frauen und Männer aus Mannheim dabei. Eine stand ganz besonders im Mittelpunkt.

„Wir merken den Klimawandel“: Wenn der Hauptvorsitzende des Pfälzerwald-Vereins, Martin Brandl, über große Zukunftsfragen spricht, schwingt viel Zuversicht mit. Ein Gespräch über Hoffnung in der Klimakrise und Chancen der Pandemie.

Wandbilder im Heidelberger Studentenkarzer jetzt digital: In einer Online-Ausstellung dokumentieren mehr als 2000 Bilder die Malereien im Heidelberger Studentenkarzer. Hinter den Graffiti steckt ein Ritual der Studenten, für das sie sich freiwillig einsperren ließen.

Weniger Temposünder in Ilvesheim und Schriesheim geblitzt: Die stationären Blitzer des Rhein-Neckar-Kreises hatten in den beiden Gemeinden 2021 weniger zu tun als 2020. Was das in Fallzahlen und Stundenkilometern heißt.

„Es gibt nichts, was mich wegscheucht“: Die aus Hannover stammende Diakonin Veronika Reuter arbeitete 14 Jahre lang in der evangelischen Johannisgemeinde im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Jetzt wechselt die Religionspädagogin nach Walldorf. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Mehr geschlechterneutrale Toiletten: Im Heidelberger Rathaus wurde bereits im Jahr 2020 ein WC für alle Geschlechter eingerichtet, weitere sind in der Stadt in Planung - und es sollen noch mehr werden. Dazu gibt es jetzt einen Beschluss des Gemeinderats.

Unterstützung für Bauern gefordert: Bauernpräsident Joachim Rukwied spricht sich im Interview für bessere Haltungsbedingungen aus - doch die hätten auch für Verbraucher ihren Preis.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3