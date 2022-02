Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Schloss Bellevue - ein Amtssitz so unprätentiös wie das Land: An diesem Sonntag wird der neue Bundespräsident gewählt. Unser Redakteur Konstantin Groß zeichnet die Geschichte von Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Staatsoberhauptes, nach.

Gebt der Bundesversammlung mehr Aufgaben! Alle fünf Jahre kommt das Gremium zusammen, um nichts anderes zu tun, als den Bundespräsidenten zu wählen. Es könnte politisch besser eingesetzt werden, ist Chefredakteur Karsten Kammholz überzeugt.

Erinnerungen an den Friedrichspark: Bald wird das alte Eisstadion abgerissen. In einer Serie erzählen Leserinnen und Leser von ihren Erinnerungen - etwa an das erste Mannheim-Gastspiel der Rolling Stones im September 1973.

Markus Babbel und Gringo Mayer treffen sich vorm Podcast-Mikrofon: Auf den ersten Blick verbinden Ex-Fußballer Markus Babbel und Mundart-Sänger Gringo Mayer vor allem Gegensätze: Bayer und Kurpfälzer, Haare und Glatze, groß und klein. Ihre Gemeinsamkeit ist seit Neuestem ein Podcast.

Rhein-Neckar Löwen holen Punkt für die Moral: Am Ende jubelten die Rhein-Neckar Löwen doch noch. Beim 26:26 (13:12) gegen den HC Erlangen retteten sie kurz vor Schluss zwar noch einen Punkt, warten jedoch weiter auf den ersten Sieg unter dem neuen Coach Ljubomir Vranjes.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

