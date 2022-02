Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach Nazi-Vergleichen: Der SPD-Bezirksbeiratssprecher von der Vogelstang, Uwe Sievers, ist abberufen worden. Er soll Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung mit der NS-Diktatur verglichen haben. Ähnlich ging es einer Linken-Politikerin.

Wo es in Mannheim noch hausgemachte Torten und Kuchen gibt: Das Aus des Cafés Blum2 machte viele traurig. Aber ein Rundgang durch Mannheim zeigt, dass es trotzdem noch Anlaufstellen für hausgemachte Torten und Kuchen gibt. Zwei Cafés bieten etwas an, das es nur bei ihnen gibt.

Mannheims Skiclub-Vorsitzender boykottiert Olympia: Während Mannheims Sportkreis-Vorsitzende Sabine Hamann die Wettkämpfe in China verfolgt, boykottiert sie Skiclub-Vorsitzender Hermann Seidl. Was Mannheimer über den Austragungsort denken.

Wie viel Ludwigshafen mit Blitzern einnimmt: Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße ist in Ludwigshafen 2021 deutlich gesunken, die der Parkverstöße dagegen gestiegen. Die Verwaltung erklärt das mit der Pandemie.

Zusammen aus der Krise: Mit einem Appell an Gemeinsinn und Solidarität wenden sich Bundestags-, Landtags- und Kreistagspolitiker an die Bürger des Rhein-Neckar-Kreises. Das Ziel: Den Weg aus der Pandemie finden.

Was Betriebe für ihre Beschäftigten tun: Bei den befragten Unternehmen aus der Region gibt es terminfreie Freitage wie bei SAP zwar nicht. Auch keine Kalendereinträge, die Platz für Pausen lassen. Dafür aber ähnliche oder andere Ideen.

Zwei Stunden Popkultur: Die zweite Auflage des Benefizfestivals „KulturGut - Wir helfen den Kreativen" wurde im Schatzkistl aufgezeichnet mit 24 Künstlerinnen und Künstlern aus Pop, Rock, Jazz und Comedy. Ab 19. Februar ist sie als Stream abrufbar.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

