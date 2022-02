Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Angst vor dem Schleichwege-Verkehr: Bald soll in der Mannheimer Innenstadt schrittweise ein Verkehrsversuch beginnen. Mehrere Initiativen beziehen jetzt Stellung - und äußern ihre Bedenken.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Neue Gewerbeflächen gesucht: Nördlich der Autobahn 6 ist noch Platz für Gewerbeflächen. Die IHK hat dafür ein Konzept erarbeitet. Eine zentrale Erkenntnis: Kommunen und Kreise müssen für die Region noch stärker zusammenarbeiten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Privatgymnasium Mannheim will durchstarten: Im kommenden Schuljahr soll eine zweite fünfte Klasse gebildet werden, außerdem ist die Schule auf der Suche nach einem neuen Standort.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Was läuft schief in der Ludwigshafener Ausländerbehörde? Die Situation ist seit langem kritisch. Der Bereichsleiter Bürgerdienste erklärt die Probleme mit fehlendem Personal. AdUnit Mobile_Pos4 AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_3 AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Superkolonie der Gattung „Tapinoma Magnum“: Eine Ameisen-Plage hat sich auf dem Friedhof in Ketsch breit gemacht. Bei der Bekämpfung gibt es Probleme.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Brüder-WG beim SV Waldhof: Kapitän bei den Profis und Trainer der U 23 – die Waldhof-Zwillinge Marcel und Nico Seegert bilden ein besonderes Duo beim Traditionsclub.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2