Abwasser in Neustadt an der Weinstraße als Frühwarnsystem für Corona-Ausbrüche: Neustadt an der Weinstraße nimmt als eine von 20 Kommunen in ganz Deutschland an einem EU-Forschungsprojekt teil. Das Ziel: Über das Abwasser die Corona-Entwicklung früher erkennen, als es durch Tests möglich wäre.

