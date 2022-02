Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die Wasserspiele sprudeln nicht mehr: Die Becken waren so undicht, dass täglich 50 Kubikmeter Wasser im Boden versickert. Nun wird die Jugendstilanlage am Friedrichsplatz saniert. Bis wieder Wasser an dem Mannheimer Wahrzeichen läuft, wird es noch dauern.

Wie Mannheim das Gehwegparken in allen Stadtteilen neu ordnen will: Verboten ist es sowieso, wurde aber bislang geduldet: das Parken auf Gehwegen. Im Stadtteil Schwetzingerstadt-Oststadt sollen nun erste Schritte zur Neuordnung kommen, die später in ganz Mannheim umgesetzt werden.

Mannheimer Einzelhandel nach Wegfall von 3G: Einkaufen in Baden-Württemberg ist wieder ohne Beschränkungen möglich - wie beim hessischen Nachbarn. Die Ludwigshafener Rheingalerie befürchtet dadurch Nachteile.

Mannheimer Spitzenmediziner rät rasch zum zweiten Booster: Dieter Schilling, Ärztlicher Direktor am Diako und am Theresienkrankenhaus in Mannheim, rät über 70-Jährigen und medizinischem Personal möglichst bald zur weiteren Auffrischimpfung.

Wie Ludwigshafen ein politisches Zeichen senden will: Die Diskussion war kontrovers und die Entscheidung denkbar knapp: Mit einer Mehrheit von einer Stimme hat der Ludwigshafener Hauptausschuss einen Antrag zum Beitritt zur Städteinitiative Tempo 30 befürwortet.

Neues Möbelhaus in Heidelberg öffnet: Die Heidelberger Bahnstadt entwickelt sich zu einem zentralen Wirtschaftsstandort. Am Donnerstag eröffnet ein neuer XXXLutz seine Pforten. Bisher einmalig sind die Lastenfahhräder, die gemietet werden können.

Waldhof-Podcast "Buwe Gebabbel" geht in die 36. Runde: Dabei stellen sich die beiden "MM"-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller auch die Frage, ob der aktuelle Aufwärtstrend nachhaltig ist.

