Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Stadtparks brauchen Millionenspritze: Weniger Besucher, Saisonkartenverkäufe und weniger Spenden - die Finanzsituation der Stadtparks ist dramatisch. Nun sollen die Stadträte „dringende und unabweisbare Jahresverluste“ abdecken und langfristig das Kapital stärken.

Kommt die Mannheimer Ganztagsschule auf dem Lindenhof? Die Sparkasse auf dem Lindenhof zieht im Sommer um - und könnte damit den Weg freimachen, damit aus der Diesterwegschule eine Ganztagsgrundschule wird. Eine Überlegung: eine Mensa in der ehemaligen Bankfiliale.

Ex-AfD-Kreistagsmitglied nach Eklat vor Gericht: Weil er dem Mutterstadter Bürgermeister und Ratskollegen Hans-Dieter Schneider einen Faustschlag verpasst hat, war Andreas Mansky (55) per Strafbefehl zu einer Geldstrafe verdonnert worden. Nun möchte er sie nicht bezahlen.

Warum sich Ludwigshafen nur noch mit Videoüberwachung gegen Müllsünder zu helfen weiß: In einem Pilotprojekt sollen im Ludwigshafener Hemshof Kameras gegen Verursacher von Müll eingesetzt werden. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat das grundsätzlich abgesegnet. Details sind aber noch zu klären.

Mannheimer Brauerei Eichbaum investiert in neue Fassabfüllanlage: Die Privatbrauerei hat nach eigenen Angaben einen sechsstelligen Betrag investiert. Die alte Anlage zur Fassabfüllung sei in die Jahre gekommen, begründete das Unternehmen. Die neue biete zudem viele weitere Vorteile.

Bei den Mannheimer Adlern kann das Personalpuzzle beginnen: Nach seiner USA-Reise liegen für Adler-Sportmanager Alavaara einige Hausaufgaben auf dem Schreibtisch - darunter die Personalplanungen für die nächste Saison.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

