Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neue Welle von betrügerischen Anrufen in der Region: Verstärkt versuchen derzeit wieder Betrüger, Senioren in der Region um Geld zu bringen. Am Telefon geben sie sich als vermeintliche Polizisten oder Microsoft-Mitrabeiter aus. Die Polizei hat kaum Handhabe gegen die Masche.

Land lässt Teststellen kontrollieren - 12 Stationen in Mannheim bereits geschlossen: Das Land Baden-Württemberg plant unangekündigte Kontrollen in allen Stadt- und Landkreisen. In Mannheim hatte im Dezember der größte private Anbieter nach Beschwerden vieler Bürger geschlossen.

VOX-Sendung "Kitchen Impossible" - was Tim Mälzer über das Heidelberger "Oben" sagt: Das umstrittene Heidelberger Gourmetrestaurant "Oben" auf dem Königstuhl war am Sonntagabend in der VOX-Sendung "Kitchen Impossible" mit Starkoch Tim Mälzer zu sehen.

Heidelberger Airfield: Pläne für Landwirtschaftspark auf 2023 verschoben: In Kirchheim schlummert die Konversionsfläche Airfield noch vor sich hin. Bei einem Vor-Ort-Termin haben Parteien und Landwirte über die künftige Nutzung diskutiert.

Warum der neue Chef im Polizeiposten Mannheim-Rheinau genau der richtige Mann ist: Er ist seit Jahren Dienstgruppenleiter im Revier Neckarau und ab sofort Chef im Polizeiposten des Mannheimer Stadtteils Rheinau: Der 40-jährige Patrick Matten hat seinen Dienst in der Kronenburgstraße bereits angetreten.

Warum die Bahn ihren Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt nicht modernisieren will: Nur ungefähr hundert Fahrgäste steigen hier pro Tag ein und aus: Der Bahn-Haltepunkt im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West müsste dringend modernisiert werden. Das würde aber rund vier Millionen Euro kosten.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

