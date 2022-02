Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Berufliche Impfpflicht wirft bei Betroffenen in Mannheim noch viele Fragen auf: Medizinische und Pflege-Einrichtungen müssen nicht-immunisierte Beschäftigte bis 15. März dem Gesundheitsamt melden. Das wirft bei Betroffenen in Mannheim noch einige Frage auf. Hoffnung auf höhere Quoten macht Novavax.

Entspannungstechniken - wie junge Menschen besser durch die Pandemie kommen: Die Pandemie macht vor allem auch jungen Menschen zu schaffen. Viele Kinder und Jugendliche leiden unter Angststörungen und Depressionen. Die Bensheimer Psychologin Ulrike Petermann hat ein Buch mit Tipps geschrieben.

Auch Mannheimer Unternehmen MVV Energie streicht Sondertarife: Die rasant steigenden Energiepreise wirken sich nun auch auf das Angebot der MVV Energie aus. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, unterbreitet es aktuell außerhalb Mannheims vorübergehend keine Neukundenangebote.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

