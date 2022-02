Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bewohnerparkzonen für Buga bleiben vielleicht auf Dauer in Mannheim: Hunderte Verkehrsschilder werden in Feudenheim, Käfertal-Süd sowie Neuostheim/Neuhermsheim aufgestellt. Das soll verhindern, dass die Straßen von Buga-Besuchern zugeparkt werden. Einige Stadträte wollen das beibehalten.

Rechtsstreit um Alten Kohlhof in Heidelberg - Gutachten gibt Eigentümern Rückenwind: Das Heidelberger Sterne-Restaurant "Oben" im Alten Kohlhof hat sich inzwischen etabliert. Um das Anwesen tobt aber noch ein Rechtsstreit zwischen Eigentümern und Stadt. Jetzt gibt es neue Entwicklungen.

Oberbürgermeister Kurz und Mannheim, wie wär’s … mit einem gemeinsamen Zukunftsbild?: 75 Ideen für ein besseres Mannheim - Zum Abschluss unserer Serie kommt Oberbürgermeister Peter Kurz zu Wort. Er setzt sich für ein gemeinsames Zukunftsbild ein. Doch welche Idee ist die beste? Wir suchen fünf Sieger!

Mehr als 13 000 Mittagessen an Bedürftige in Mannheim verteilt: Trotz aller Corona-Hindernisse geht die Mannheimer Vesperkirche über die Bühne. Mehr als 13.000 Mittagessen wurden an Bedürftige verteilt - dass die meisten es nicht vor Ort verzehrt haben, drückt die Stimmung der Veranstalter.

Podcast "Mensch Mannheim" - Steffen Schwarz will von Neuostheim aus die Kaffeewelt verändern: Steffen Schwarz ist ein wahrer Kaffee-Guru und bildet in seinem Unternehmen "Coffee Consulate" Spezialisten aus der Kaffeebranche weiter. Im Podcast "Mensch Mannheim" erzählt er, warum Kaffee künftig viel wichtiger werden kann.

Löwen-Trainer Vranjes gibt sich vor Kiel-Kracher geheimnisvoll: Am Sonntag treffen die Löwen im Pokal-Viertelfinale auf den THW Kiel. Für den neuen Löwen-Trainer geht es dabei um kleine Korrekturen und nicht um große Umbauarbeiten. Wer kann spielen?

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

