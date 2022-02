Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nur noch Infizierte in Quarantäne: Bedenken an Mannheimer Schulen: Das Land hat die Quarantäneregeln für Schulen und Kitas geändert. Nur noch Infizierte müssen jetzt in die Isolation. Das stößt in Mannheim bei Schülern, Eltern und Lehrern auf ein geteiltes Echo.

Schlechtere Behandlung von Krebskranken in der Pandemie: Die Behandlung von Krebskranken hat sich in der Pandemie deutlich verschlechtert. Das kritisiert Michael Baumann, Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, anlässlich des Weltkrebstages im Interview.

Warum Ludwigshafen 2022 mächtig in neue Bäume investiert: In den vergangenen Jahren mussten in Ludwigshafen Tausende Bäume gefällt werden. Mit einem Pflanzprogramm sollen bis 2024 rund 1000 Straßenbäume ersetzt werden.

Interne Kritiker der Mannheimer CDU-Führung protestieren gegen Parteiauschluss Heinrich Brauns: Wegen angeblich nicht gezahlter Beiträge hat der Mannheimer CDU-Kreisvorstand die Parteimitgliedschaft von Heinrich Braun aufgehoben. Dagegen protestieren nun weitere interne Kritiker. AdUnit Mobile_Pos4 AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_3 AdUnit Content_2

Mannheimer Schokoladenhersteller Schokinag hat wieder Biss: Nach eher tristen Jahren greift der Mannheimer Schokoladenhersteller Schokinag auf dem Markt an. Das Unternehmen produziert Schokolade für das Lebensmittelhandwerk und für die Industrie, nicht aber für Endverbraucher.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

