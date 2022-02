Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum Ludwigshafen 2022 mächtig in neue Bäume investiert: In den vergangenen Jahren mussten in Ludwigshafen Tausende Bäume gefällt werden. Mit einem Pflanzprogramm sollen bis 2024 rund 1000 Straßenbäume ersetzt werden.

Die Müll-Abwurfanlagen sollen in diesen Tagen wieder in Betrieb gehen, die Aufzüge machen den Bewohnern weiter Sorgen: Wie es in den NUB-Hochhäusern im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost weitergehen soll. Straße in Schriesheim nach Judenhasser benannt - bald Schluss damit? In Schriesheim gibt es seit 1976 eine Hans-Pfitzner-Straße. Der 1949 gestorbene Komponist war ein fanatischer Antisemit, Hitler-Anhänger und Leugner des Holocaust. Nun wird diskutiert, diese Straße umzubenennen.

