Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So viel hat die Stadt Mannheim 2020 mit Blitzern verdient: Deutschlandweit werden immer wieder getarnte Blitzer attackiert: Mal mit der Spitzhacke malträtiert, mal darauf eingetreten. Wie sieht es mit Temposünden in Mannheim aus? Saniert sich die Stadt durch Blitzereinnahmen?

Kommentar zu Radarkontrollen-Einnahmen der Stadt Mannheim: Lea Seethaler über die Einnahmen der Stadt Mannheim durch Blitzer, über 10km/h, die alles verändern können - und was das Zerstören von Radarmessgeräten mit der Autorität des Staates zu tun hat.

Landesweite Umfrage zeigt, dass Menschen im Südwesten Corona-müde sind: Zu Beginn des dritten Pandemie-Jahrs belastet Corona die Stimmung in Baden-Württemberg stärker als im restlichen Bundesgebiet. Das ist das Ergebnis des jüngsten BaWü-Checks der baden-württembergischen Tageszeitungen.

Neuer Nachmittagsmarkt auf Franklin - der erste in ganz Mannheim: Bereits am Freitag findet im neuen Stadtteil Franklin ein Nachmittagsmarkt statt - der erste in Mannheim. In welchen Zeitraum der Wochenmarkt stattfindet und welche Händler vertreten sind, gibt's im Übersichtsartikel.

Wie ein Speyerer Bäcker das Handwerk verändert: "Die Brotpuristen" heißt der Betrieb von Sebastian Däuwel. Seit einiger Zeit hat er sich in der Branche den Status eines Vorbilds erarbeitet. Seither wird wieder über Qualität gesprochen - weniger über Backmischungen.

Unternehmen investieren nach Mannheimer ZEW-Studie weniger in Innovationen: Vor allem Großunternehmen reduzierten ihre Ausgaben im ersten Corona-Jahr 2020. Kleinere und mittlere Betriebe planen 2022 mit weniger Investitionen, so das Ergebnis einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung.

Papst Benedikt hat laut Ludwigshafener Pfarrer "bleibende Verdienste": Der katholische Geistliche Dominik Geiger (40) spricht im Interview über die Bedeutung der Missbrauchsdebatte für die Arbeit in seiner Gemeinde.

