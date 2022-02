Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

"Entscheidung ist eine Unverschämtheit": Auch Baden-Württemberg hat mit Johnson & Johnson Geimpfte in ihrem Status zurückgesetzt. Bei Mannheimern stößt diese Entscheidung auf Unverständnis und Ärger.

Mannheim geht neue Wege bei der überregionalen Vermarktung der BUGA 2023: „Wir bereiten uns vor auf einen touristischen Boom“ - Geschäftsführer von Stadtmarketing und BUGA haben einen Kooperationsvertrag geschlossen, der die überregionale touristische Vermarktung der Großveranstaltung auf eine völlig neue Grundlage stellt.

ADAC-Magazin wirbt für Reisen nach Mannheim: Mannheim als Urlaubsziel? Dafür werben jetzt gleich zwei bundesweit vertriebene Publikationen und empfehlen einen Trip in die Quadratestadt.

Erneut friedliche Demo gegen Corona-Politik in Mannheim: In Mannheim haben erneut hunderte Menschen friedlich und angemeldet gegen die Corona-Politik demonstriert. Nicht immer wurde dabei aber die Maskenpflicht als Auflage eingehalten. AdUnit Mobile_Pos4 AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_3 AdUnit Content_2

Linienvarianten für Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe sollen im Juni feststehen: Wie sollen die Züge künftig zwischen Mannheim und Karlsruhe fahren? Bis zum Sommer will die Deutsche Bahn mehrere Varianten für den Streckenverlauf vorstellen.

Größtes Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen - Warum die Linie 10 neu geplant werden mus: Der Ausbau der Linie 10 in der Ludwigshafener Hohenzollernstraße wird noch einmal neu geplant. Für das bisherige, bereits planfestgestellte Vorhaben, waren die Kosten ausgeufert.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

