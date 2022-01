Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Scheidender Schriesheimer Bürgermeister Höfer für Städtefreundschaft in Polen: Am Montag endet nach 16 Jahren die Amtszeit von Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer. Im Interview blickt er zurück und nach vorne, plädiert dabei für eine Städtefreundschaft mit einer Stadt in Polen.

Spielplatz in Ilvesheimer Lessingstraße wird saniert: Nach langem Hin und Her ist der Beschluss gefallen. Der Gemeinderat Ilvesheim hat sich für die Modernisierung des Spielplatzes in der Lessingstraße ausgesprochen. Zuerst ist aber noch eine andere Baumaßnahme dran.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

