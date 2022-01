Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Einzelhändler kritisieren Pflanzkübel auf Parkplätzen als "Aktionismus": Parkplätze sind rar geworden, in der Mannheimer Freßgasse und Kunststraße. Stattdessen stehen auf den ehemaligen Parkflächen nun Pflanzkübel oder Fahrradbügel. Den EInzelhändlern in beiden Straßen gefällt das nicht.

Wie ein altes Schulhaus in Mannheim-Rheinau zum wohnlichen Heim wurde: Billard und Tango in Klassenzimmern: für Annemaria Bernion und Hubert Ogon wurde in der alten Schule der IG-Siedlung im Mannheimer Stadtteil Rheinau-Süd ein Wohntraum wahr - mit viel Arbeit, die sie in den Umbau stecken.

Das Ludwig-Frank-Denkmal in Mannheim erinnert an den Falschen: Er soll sich gerühmt haben, 1933 das Ludwig-Frank-Denkmal gesprengt zu haben. Bewiesen ist es nicht. Aber aus Unterlagen in Archiven geht eine bisher nicht erzählte, erschreckende Geschichte hervor. Eine Spurensuche.

Mannheimer Energieberater gibt Tipps zum Thema Sparen und Klimaschutz: Der Mannheimer Energieberater Olaf Ebling hilft Hausbesitzern, ihre Gebäude in Sachen Heizen und Dämmen auf den neuesten Stand zu bringen - auch mit Zuschüssen vom Staat.

Mit geleasten Möbeln zu Hause arbeiten wie im Büro - auch in Mannheim: Spezialisten für Möbel-Leasing wie der Mannheimer Anbieter nuwo profitieren von der Pandemie - die Nachfrage hat deutlich angezogen.

