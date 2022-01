Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Vom Suchen und Finden einer Wohnung in Mannheim: Die Suche nach einer Wohnung kann ärgern, frustrieren und zur unendlichen Geschichte werden, bisweilen aber auch ein schnelles Happy End haben – drei Erfahrungsberichte aus Mannheim.

Fliegerbombe soll am Samstag in Mannheim-Almenhof entschärft werden: In Mannheim soll an diesem Samstagmorgen eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Sie war am Freitag bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände gefunden worden.

Das denkt der Vorsitzende des Mietvereins über den Mannheimer Immobilienmarkt: Gabriel Höfle, Vorsitzender des Mietervereins, erklärt, warum die Quoten-Regelung in Mannheim nur bedingt hilft, was ihn skeptisch für die Zukunft macht - und warum der Kauf einer Eigentumswohnung an Liebhaberei grenzt.

Wie der Wormser Wasserturm zum Wohnhaus wurde: Jahrelange Knochenarbeit steckt in dem Projekt: Der Wormser Architekt Willi Stauß hat den Wormser Wasserturm mit vier Freunden in ein Wohnhaus verwandelt. Die Eigenleistung übersteigt deutlich 10 000 Arbeitsstunden.

Zu Besuch in der Werkstatt, in der 27 Jahre alte Bahnen saniert werden: Innerhalb weniger Jahre fahren die Bahnen der rnv gute 500.000 Kilometer. Nach 27 Jahren Einsatz wird es jedoch Zeit für eine Sanierung. Wir haben uns in der Werkstatt umgesehen, die den alten Bahnen neues Leben schenkt.

Disput um Ortskernsanierung in Heddesheim: Die Sanierung des Heddesheimer Ortskerns geht weiter. Der Gemeinderat hat für ein Quartier im Herzen der Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine Umlegung beschlossen. Vor allem an der Umlegung störte sich die FDP.

Spektakuläre Wende im Streit um Kombibad in Ilvesheim: Kein Thema sorgt in Ilvesheim seit Jahren für so viel Ärger wie das Kombibad. Nun haben zwei CDU-Räte ihre Meinung geändert. Streit gibt es aber weiterhin, Bürgermeister Metz wird laut.

ZEW-Experte Steffen Sebastian zur Wohnungspolitik: ZEW-Mitarbeiter Steffen Sebastian will eine Reform der Wohnungspolitik. Der Staat soll nur Bedürftige unterstützen, Gutverdiener in sehr großen Wohnungen sollen dagegen höhere Mieten zahlen.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

