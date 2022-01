Kirchenaustritte steigen auch in der Region erheblich: Vergangene Woche wurde ein Gutachten über Missbrauchsfälle in der Erzdiözese München und Freising veröffentlicht. In der Folge ist die Zahl der Kirchenaustritte in die Höhe geschossen - auch in der Metropolregion.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2