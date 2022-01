Welche Corona-Regeln gelten im Dreiländereck? FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn, Shoppen mit Test - während Baden-Württemberg lockert, halten Rheinland-Pfalz und Hessen an ihren Corona-Regeln fest. Was in Mannheim, Ludwigshafen, Viernheim erlaubt ist - und was nicht.