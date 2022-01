Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach Amoklauf liegt Trauer über dem Heidelberger Campus: Am Tag nach den Schüssen in einem Heidelberger Hörsaal legen Studierende Blumen und Kerzen auf dem Campus ab. Die Ermittler beleuchten das Umfeld des 18-jährigen Täters.

Mannheimer Professor erklärt Hintergründe von Fake News: Nach der Tat in Heidelberg kursieren auf Social Media Gerüchte: Der Täter sei ungeimpft oder Islamist beispielsweise. Der Mannheimer Professor Matthias Kohring erklärt, wie Fake News entstehen und sich verbreiten.

Führen bald rationierte PCR-Tests zu sinkenden Fallzahlen in Mannheim? Die Corona-Zahlen in Mannheim steigen derzeit. Die neuen Vorhaben bei PCR-Tests könnten jedoch zu einem Rückgang der amtlich erfassten Neuinfizierten führen.

Leiter der Corona-Demos in Mannheim spricht: Achim Schmitt hat am Montagabend die erste angemeldete Corona-Demo in Mannheim geleitet. Für die kommenden Montage kündigt er weitere Kundgebungen an.

Halbzeitbilanz der Mannheimer Vesperkirche: 6500 Essen wurden in 15 Tagen ausgegeben - aber immer mehr Gäste bleiben nicht und nehmen ihre Mahlzeit mit. Die Zahlen der Impfaktion stellen die Organisatoren zufrieden.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

