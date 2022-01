Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Amoklauf in Heidelberg: Nach dem Amoklauf in einem Hörsaal an der Universität Heidelberg wurden auf einer Pressekonferenz weitere Details zum Ablauf der Tat und dem 18-jährigen Täter aus Mannheim bekanntgegeben. Der Überblick.

Friedliche Corona-Demonstration in Mannheim: Mindestens 1200 Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Demonstration trafen sich am Montagabend am Schloss. Die Veranstaltung verlief als anders als in den Wochen zuvor.

Parkschein kommt am Mannheimer Neckarufer: Nach bald zehn Jahren Diskussion und Planung wird der Parkraum in der NUB-Tiefgarage bewirtschaftet. Das bringt einige Vorbehalte mit sich.

Alleinerziehende trifft es in der Pandemie besonders hart: Jeder sechste Haushalt mit Bedarf an staatlicher Hilfe hat keine Leistungen im zweiten Lockdown abgerufen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Mannheim und dem Mannheimer ZEW.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

