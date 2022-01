Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Selbst ernannter "Druide Burgos von Buchonia" ab Freitag vor Mannheimer Landgericht: An diesem Freitag beginnt der Prozess gegen vier Männer, die von Ermittlungsbehörden der Reichsbürger-Szene zugeordnet werden. Unter ihnen ist auch Karl B., der sich Druide Burgos von Buchonia nennt.

Mannheimer Impfärztin berichtet über ihre Erfahrungen bei Impf-Aktionen: Sie war bei den städtischen Impf-Aktionen von Anfang an dabei. Im Interview erzählt Katja Fischer unter anderem, welche Menschen sie besonders gerne impft und was sie von einer allgemeinen Impfpflicht hält.

Armut in Mannheim und ihre vielen Gesichter - Mehrheit ist weiblich: In Mannheim ist jeder Zehnte auf Sozialleistungen angewiesen. Die Armut in Mannheim hat viele Gesichter, wie Michael Graf vom Diakonischen Werk sagt. Es gebe aber bestimmte Risikomerkmale.

Ausbau der B 47 zwischen Worms und Lorsch geht frühestens Ende 2024 weiter: Angesichts der Pläne aus den 70er Jahren muss Hessen Mobil beim Lärm- und Artenschutz kräftig nachbessern. Vor allem Fledermäuse und Eidechsen brauchen besondere Unterstützung.

Clevere Lampertheimerin schafft es ins Finale von "Wer wird Millionär": 125.000 Euro hat die Lampertheimerin Anja Beyer schon erreicht. In der RTL-Show "Wer wird Millionär" legte sie großartig vor. Könnte ihr bei Günther Jauch sogar noch mehr gelingen?

2021 war das schwierigste Jahr für Schriesheimer Bürgermeister Hansjörg Höfer: Ende Januar endet die 16-jährige Amtszeit von Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer. Im traditionellen Jahresinterview mit dieser Redaktion spricht er über zurückliegende Projekte, die Pandemie und Populismus.

