Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim hat beim Radfahren deutschlandweit die Nase vorn: Laut einer Studie fahren Mannheimer häufiger Rad als andere deutsche Großstädter. 60 Prozent der Befragten bezeichnen die Kommunalpolitik als fahrradfreundlich. Doch es gibt auch Kritik.

Alternative Energien bei der RNV: Die RNV geht in die Umwelt-Offensive und schafft Busse mit abgasfreien Antrieben an. In diesem Jahr stehen 30 E-Busse, im kommenden Jahr 48 mit Wasserstoff getriebene Busse auf der Einkaufsliste.

Die Anschaffung neuer Busse ist ein starkes Signal: Die RNV will ihre Dieselflotte ausmustern und durch Busse mit elektrischem Antrieb und Brennstoffzellen-Technologie ersetzen. Bernhard Zinke begrüßt das Vorhaben.

Wohnungsbau in Ludwigshafen - Die wichtigsten Vorhaben für 2022: In Ludwigshafen besteht großer Bedarf nach Wohnraum. Wo im neuen Jahr größere Projekte fertig werden und wo neue beginnen, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

„Schopper versagt in ihrem Kerngeschäft“ - Fulst-Blei attackiert Kultusministerin: Der Mannheimer SPD-Politiker warnt vor einem dramatischen Ausfall von Lehrkräften im Februar an den Schulen in Baden-Württemberg.

Schnelltest-Nachfrage in Mannheim stark zurückgegangen: Die Ausnahmeregelungen etwa für "Geboosterte" haben zu einer stark gesunkenen Nachfrage nach Corona-Schnelltests geführt. Mittlerweile gilt das Angebot in Mannheim als ausreichend.

SVW-Sportchef Tim Schork - "Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen“: Im Interview spricht der neue Waldhof-Sportgeschäftsführer über seine Ambitionen beim Drittligisten, die Rolle seines Vaters und die Bedeutung von Erfahrung im Profi-Geschäft.

Chance und Risiko erkennbar bei neuem SVW-Sportchef: Der 31 Jahre alte Tim Schork ist neuer Sportchef beim SV Waldhof. Schork biete mit seinen jungen Jahren und seiner mangelnden Erfahrung Chance und Risiko zugleich, kommentiert Thorsten Hof.

