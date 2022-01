Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Demonstrationen in Mannheim: Zuerst protestierten am Montagabend 850 Menschen gegen nicht angemeldete Versammlungen, dann waren die Kritiker der Corona-Politik an der Reihe. Ein "MM"-Reporter begleitete beide Veranstaltungen.

Das neue Programm der Reiss-Engelhorn-Museen: Die „Normannen“ mit spektakulären Leihgaben, ungewöhnliche Fotos von Robert Häusser sowie alles über Essen und Trinken – die Reiss-Engelhorn-Museen haben 2022/23 viel vor.

Heidelberger Pläne für 2022 - Fahrradstraßen und Stadtentwicklung: Bezahlbarer Wohnraum, Solar auf Parkplätzen, mehr Fahrradstraßen und kostenfreier ÖPNV. Das und vieles mehr hat die Stadt für das neue Jahr geplant. Ein Überblick.

Mannheimer ZEW-Studie - Großer Widerstand gegen Windenergie vor Ort: Wer eine Anlage vor die Nase gesetzt bekommt, will keinen Ökostrom buchen und wählt weniger grün - das haben Mannheimer Forscher herausgefunden.

Justin Butlers gute Erinnerungen an den SV Waldhof: Gegen die Mannheimer gab SVW-Neuzugang Justin Butler vor eineinhalb Jahren sein Drittliga-Debüt - nun trägt er selbst bis zum Saisonende die Raute auf der Brust.

Mannheim, wie wär’s ... mit einer Regenbogenstraße?: Bunter statt grauem Asphalt? Eine Regenbogenstraße als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Menschen? Auf Island gibt es das bereits.

Fähre in Neckarhausen startet mit teureren Tickets: Mit deutlich höheren Preisen für die Überfahrt zwischen Neckarhausen und Ladenburg sollte die kommunale Fähre ins neue Jahr 2022 starten. Doch jetzt steht sie erst einmal still.

