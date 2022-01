Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie Politiker aus der Region die Nationalhymne beeinflussten: Das "Lied der Deutschen" ist seit 100 Jahren in verschiedenen Abwandlungen die deutsche Nationalhymne. Dass es dazu kam, ist auch maßgeblich Politikern aus der Region zu verdanken.

Deutschpop-Hoffnung aus Heidelberg wird Teil des KulturGut-Festivals: Das zweite KulturGut-Festival will junge Kreativedabei unterstützen, in der Corona-Krise sichtbar zu bleiben. Als erste Teilnehmerin stellen wir Sängerin Adina vor, das zurzeit vielleicht höchstgehandelte Talent der Region.

Aussprache zwischen Hopp und Gross: Die Differenzen zwischen Adler-Trainer Pavel Gross und dem Clubchef der Mannheimer, Daniel Hopp, scheinen beigelegt zu sein. Beide suchten in einer rund 45-minütigen Aussprache den Dialog.

Aussprache bei den Adlern - nur ein erster Schritt: Nur wenn die atmosphärischen Störungen oder mögliche Missverständnisse in der Kommunikation ausgeräumt werden, kann bei den Adlern dauerhaft Ruhe einkehren, meint Jan Kotulla in seinem Kommentar.

Silvester in Mannheim: Von der glamourösen Theaterpremiere übers Austernschlürfen in der Szene-Bar bis hin zum Katzen besänftigen: Wie und wo "MM"-Reporter und -Reporterinnen die Silvesternacht erlebt haben.

SV Waldhof bereit für intensive Tage: Fußball-Drittligist SV Waldhof ist am Sonntagabend mit Neuzugang Justin Butler sicher in der Türkei gelandet und befördert Tim Schork zum neuen Geschäftsführer Sport.

Heidelberger Bahnstadt wächst in großen Schritten: Seit 2012 wurde in Heidelberg mehr als jede zweite neue Wohnung in der Bahnstadt gebaut. Im zurückliegenden Jahr ist im jüngsten Stadtteil einiges passiert - auch in Sachen Klimaschutz.

