Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was an Silvester in Mannheim erlaubt ist - und was nicht: Von der Sperrstunde für Bars im Jungbusch über Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt bis hin zu Verbotszonen für Alkohol und Böller am Wasserturm: Was an Silvester in Mannheim erlaubt ist - und was nicht. Ein Überblick.

Diese Themen wurden 2021 am meisten geklickt: Neben Corona-Themen gab es auch viele weitere Inhalte, die bei unseren Nutzern 2021 auf großes Interesse gestoßen sind - unter anderem rätselhafte Explosionen, ein kurioser Couchtransport oder "Crime" für die Ohren.

Diese Mannheimerinnen und Mannheimer sind 2021 verstorben: Von der engagierten Kämpferin für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zum erfolgreichen Schriftsteller: Mannheim trauert im Jahr 2021 um besonders viele verdiente Töchter und Söhne.

Die Ereignisse 2021 aus Mannheim und der Welt in Bildern: Ein spektakuläres Jahr 2021 geht zu Ende. Doch was ist schon besonders in diesen Zeiten? Über allem schwebt Corona. Beständig bleibt nur die Veränderung - auch in Mannheim und der Region.

Hochstraßen und Rathaus in Ludwigshafen - was 2021 geschah und wie es weitergeht: Die beiden Hochstraßen und das Rathaus-Center haben in Ludwigshafen auch im Jahr 2021 die Schlagzeilen bestimmt. Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate - und in die Zukunft.

Von Wohnungsbau bis Krawall-Touristen - was 2021 in Heidelberg los war: Von Ankunftszentrum über Betriebshof und Kongresshalle bis Stadthallensanierung: Neben der Corona-Pandemie waren dies wichtige Themen im zu Ende gehenden Jahr in Heidelberg.

