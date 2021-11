Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Erster Rechtsstreit um Grillrauch am Mannheimer Marktplatz: Im Kampf gegen den Grillrauch am Mannheimer Marktplatz gibt es eine erste juristische Auseinandersetzung. Die Stadt geht gegen einen Betreiber vor, der eine nicht genehmigte neue Grillanlage in Betrieb genommen hat.

Von der Gesellschaft augeschlossen - Torsten Wölle soll sich nicht zweitimpfen lassen: Torsten Wölle hatte erst mit Folgen seiner Erstimpfung zu kämpfen, nun kämpft er um seinen medizinischen Status. Wegen einer sehr seltenen Blutgerinnungsstörung soll er sich nicht impfen lassen - obwohl er das gerne würde.

Atemwegs-Virus bei Kindern - Mannheimer Ärzte "am Anschlag": Das RI-Virus greift vor allem bei Säuglingen und Kindern die Atemwege an. Diesen Herbst grassiert es besonders schlimm - und auch das hat mit Corona zu tun.

3G-Regel - Was künftig bei Bus- und Bahnfahrten gilt: Wer zusteigen will und nicht geimpft oder genesen ist, braucht im öffentlichen Personennahverkehr vermutlich ab Mittwoch einen Coronatest-Nachweis.

Ordensfest der Grumbe lockt viele Narren nach Heddesheim: Unter Corona-Auflagen haben die Hellesema Grumbe im Heddesheimer Bürgerhaus gefeiert. Auch die Mannheimer Stadtprinzessin gehörte zu den vielen Besuchern aus der ganzen Region.

