Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum Mannheims queere Jugend einen „Schutzraum“ fordert: Für noch nicht geoutete queere junge Menschen wurde während des Lockdowns das eigene Zuhauses mitunter zum erdrückenden Angstraum. Deshalb fordern sie einen Jugendtreff.

Vom Bundestag in Mannheimer Schule und Kita - Isabel Cademartori und Melis Sekmen lesen vor: Die Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori und Melis Sekmen bringen am Vorlesetag Geschichten in die Stadt. Studien zeigen: In Familien aus schlechter gestellten Vororten bleibt das Lesen oft auf der Strecke.

Unterstützung beim Berufseinstieg für Heidelberger Realschüler: Interventionslotsinnen helfen Heidelberger Realschülerinnen und -schülern beim Berufseinstieg. Die Folgen der Corona-Pandemie sollen ausgeglichen werden. Dennoch gibt es Schwierigkeiten.

Hoffenheimer Leidenschaft zu viel für Leipzig: Der TSG 1899 gelang ein hochverdienter 2:0-Erfolg gegen RB Leipzig. Die Kraichgauer überzeugten mit ihrer Leidenschaft, die Sachsen dagegen enttäuschten auf ganzer Linie.

Ohne Trost - Gedanken zum Totensonntag: Der Tod eines nahe stehenden Menschen stellt unser eigenes Leben infrage. Und damit auch all das, was wir mit dem Sinn unserer Existenz verbinden. Einige sehr persönliche Gedanken zu diesem Thema.

