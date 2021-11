Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klinikum Mannheim muss zweite Intensivstation einrichten: Das Klinikum muss eine zweite Intensivstation für Covid-Patienten aufbauen. Mit den rapide steigenden Corona-Zahlen hat die Quote der festgestellten Impfdurchbrüche verdoppelt, bleibt mit 1,23 aber niedrig.

So bewegen die E-Scooter Mannheim: Vom Bußgeld über Verbotszone bis hin zur festen Parkstation - auch in Mannheim ringen Stadt, Anbieter und Bürger um den richtigen Umgang mit den wendigen Elektro-Tretrollern. Ein Überblick.

E-Scooter in Mannheim - Mobilität beschleunigen statt ausbremsen: Mannheim tut sich schwer damit, das Problem mit den falsch geparkten Tretrollern zu lösen. Dabei sollte die Stadt noch enger mit den Verleihern zusammenarbeiten statt auf Verbote zu setzen, findet Lisa Wazulin.

Adler verlieren 1:3 bei den Eisbären - Nichts zu holen in Berlin: Die Adler Mannheim verlieren 1:3 bei den Eisbären in Berlin. Bei den Blau-Weiß-Roten kehrte Stürmer Jordan Szwarz nach überstandener Corona-Infektion zurück in den Kader.

Franziska Brantner - Lukaschenko setzt Flüchtlinge als Waffe ein: Die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) hofft, dass sich der wachsende Druck auf den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko auszahlen wird und kritisiert das Krisenmanagement der Kanzlerin.

Protestaktion begleitet Infoveranstaltung zu Gasleitung in Emmertsgrund: „Grundstücksscharf“ ist der grüne Korridor noch nicht. Aber er zeigt, wo die neue Gasleitung sich im Heidelberger Süden durch die Weinberge schlängeln könnte. Protest begleitet die Infoveranstaltungen.

Ex-Bachelor-Kandidatin und Miss-Wahl-Siegerin aus Mannheim schmiedet Pläne: Bei der TV-Dating-Show war sie, Miss Baden-Württemberg ist sie. Im Herbst nahm die Mannheimerin Kim Virginia Hartung an der Wahl zur Miss Deutschland teil. Davon und von ihren Plänen erzählt sie im MM-Gespräch.

Comedian Thorsten Bär - „Es wäre besser, aus Wolfsburg und Hoffenheim einen Club zu machen“: Der Wiesbadener Comedian versucht sich mit seiner Sendung „So schaut's aus - Die Bundesliga-Show" am Montagabend an einem humoristischen Rückblick aufs Fußball-Geschehen.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.