Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt keine 2G- oder 3G-Regeln gelten: Während in der gesamten Region Weihnachtsmärkte abgesagt oder unter strengen Auflagen vorbereitet werden, läuft der Betrieb in Ludwigshafen bereits seit einer Woche. 2G- oder 3G-Beschränkungen gibt es hier nicht.

Ein Hochhaus in O-Form und mit 135 Wohnungen für Mannheim: Im Mannheimer Stadtteil Franklin nimmt ein weiteres architektonisches Vorzeigeprojekt Gestalt an. Im Jahr 2025 soll das 100 Millionen Euro teure O-Hochhaus fertiggestellt sein.

Im Gemeinderat geht's ums Geld - die Finanz-Vorschläge der Mannheimer Fraktionen: Trotz finanzieller Einbußen durch Corona will die Stadtverwaltung im nächsten Jahr keine Abstriche bei geplanten Investitionen machen. So steht es im Haushaltsentwurf für 2022. Ein Überblick.

Großer Ansturm auf Impfbus in Neuostheim - Ärzteteam will Impfzentrum zurück: Egal, ob zum Boostern oder zur Erstimpfung: Beim Halt vom Impfbus wollen viele spontan einen Termin, aber nicht jeder hat Glück. Warum nach mehr als 100 Dosen Schluss ist.

Mannheimer Arbeitssuchende sollen fit werden für IT-Job: Die IT-Branche sucht händeringend Fachkräfte - viele Menschen suchen händeringend einen Job. Eine sechsmonatige Hackschool ím Auftrag des Mannheimer Jobcenters soll beide Seiten nun zusammenbringen.

