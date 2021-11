Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So beurteilen die Mannheimer die strengeren Corona-Regeln: In der Gastronomie und in Museen gilt die 2G-Regel, im Einzelhandel 3G. Viele Mannheimerinnen und Mannheimer begrüßen die Verschärfungen. Aber nicht alle sehen das so.

Streit um Kita-Platz - Gericht droht mit Zwangsgeld: Innerhalb weniger Wochen muss die Stadt Mannheim zum zweiten Mal im selben Verfahren eine juristische Niederlage hinnehmen. Geklagt haben Eltern, die für ihren Sohn den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz geltend machen.

Erste Pflanzungen für Mannheimer Bundesgartenschau erfolgt: Rosen und Bäume – nach langer Planung können die Gärtner nun auf dem Spinelli-Gelände aktiv werden und mit den Pflanzungen beginnen. Der Zeitplan bis zur Ausstellung 2023 steht.

Ob BASF, SAP oder MVV - Betriebe sind startklar zum Boostern: Im Frühjahr musste für die betriebseigenen Impfzentren eine ganz neue Infrastruktur aufgebaut werden, etwa mit Impfstraßen in der Kantine. Jetzt sind die Angebote der Konzerne in der Region wieder gefragt.

Debatte in Mannheim - Lässt sich Long-Covid-Betroffenen helfen?: Wer eine akute Corona-Infektion überstanden hat, kann trotzdem Beschwerden haben - Long Covid. Bekannt sind vor allem Erschöpfungssymptome, das wurde bei einer Podiumsdiskussion klar. Aber wie lässt sich Betroffenen helfen?

2500 Wohnungen fehlen bis zum Jahr 2035 - Wie Ludwigshafen den Bedarf decken will: In der Stadt wird es in den kommenden Jahrzehnten zu einem enormen Wohnungsmangel kommen. Die aktuellen Projekte reichen zur Deckung nicht aus. Die Hoffnungen ruhen auf der "City West".

