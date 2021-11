Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Debakel für Adler Mannheim in der Champions League: Die Adler Mannheim stehen nach einer Pleite in der Champions Hockey League vor dem Aus. Sie unterlagen am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel Titelverteidiger Frölunda HC aus Schweden klar mit 1:10.

Drei weitere Mieter in Mannheimer ÖVA-Passage stehen fest: Der Umbau der ÖVA-Passage ist im Erdgeschoss nahezu abgeschlossen. Jetzt stehen die Namen von drei weiteren Handelsmietern fest. Und auch für die noch unvermieteten Ladenflächen gibt es ein Konzept.

Sorge wegen Insolvenz von Entwickler auf Mannheimer Postquadrat: Der Projektentwickler Eyemaxx Real Estate ist insolvent. Jetzt bangen die Käufer und Käuferinnen der fast vollendeten Wohnungen um ihre Geldanlage.

Heddesheimer formuliert 17 UN-Ziele auf Kurpfälzisch: Dieter Kolb aus Heddesheim hat die 17 UN-Ziele in der Sprache der Metropolregion interpretiert. Auf Bierdeckeln werben sie für Nachhaltigkeit.

Die Löwen-Krise ist auch eine Torwart-Krise: Die Rhein-Neckar Löwen können sich in dieser Saison bislang nicht auf ihre Keeper verlassen - die Anzahl der Gegentore ist alarmierend.

