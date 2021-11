Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Polizei-Kontrollen bei Techno-Party: Rund um die "Time Warp" in Mannheim haben Beamte vergangenes Wochenende wieder Autos und Kleintransporter überprüft. Zum Einsatz kam auch ein spezielles Röntgengerät - damit sollen Drogenverstecke aufgespürt werden.

Was wird aus der Kirche St. Peter in der Schwetzingerstadt? Der Putz bröckelt, ein Abriss scheint unumgänglich. In das Ringen um eine Lösung für die Nachnutzung der katholischen Kirche hat sich jetzt der Caritasverband eingeschaltet.

In Ladenburg finden Menschen neben ihren Haustieren die letzte Ruhe: Auf dem städtischen Friedhof ist ein neues Gräberfeld entstanden, das Platz für Menschen und ihre Tiere bietet. Die Nachfrage ist groß.

Sauberes Sparen liegt im Trend: Für viele Anleger sind zwei einfache Fragen entscheidend. Sie wollen wissen, was ihre Anlage abwirft, und ob sie sicher sein können, dass ihr Geld auch wirklich sauber angelegt ist.

Adler feiern Rückkehr von Dennis Endras: Nach sieben Wochen Verletzungspause kehrt der Torhüter beim Sieg nach Penaltyschießen gegen Straubing zurück - und spielt, als sei er nie weggewesen.

Handballspieler Hendrik Wagner und seine steile Karriere: 2017 spielte er noch in der Handball-Badenliga. Nun wurde der 24-jährige Wieslocher für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.