Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwochmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Unternehmer sind wegen hoher Energiepreise besorgt: Die steigenden Preise wirken sich auch auf Unternehmen in Mannheim aus. Die Konsequenzen könnten früher oder später auch die Verbraucher zu spüren bekommen.

Sturmschäden in Mannheim: Das Sturmtief hat in der vergangenen Woche viele Schäden verursacht. In den Mannheimer Stadtteilen dauern die Aufräumarbeiten an. So mussten 60 Bäume gefällt werden, die von Orkanböen umgedrückt worden waren.

Betriebsrentner der Mannheimer Kurpfalzschule warten seit drei Jahren auf ihr Geld: Damals erklärte die private "Kurpfalz"-Schule ihre Insolvenz. Während es ihr längst wieder gut geht, müssen 26 Ruheständler seitdem auf zwei Drittel ihrer Betriebsrente verzichten.

Bautätigkeitsbericht Heidelberg - Rund 500 Wohnungen gebaut, 1500 waren angedacht: Mehr als jede zweite Wohnung, die im vergangenen Jahr in Heidelberg gebaut wurde, entstand in einem Neubaugebiet. Besonders viele in Kirchheim, Rohrbach und in der Südstadt.

Wie der Rhein-Neckar-Kreis finanziell nach Corona dasteht: Landrat Stefan Dallinger beschreibt in seinem Etatplan für 2022 eine überraschend stabile Finanzlage und strebt eine weitere Reduzierung der Schulden an. Der Blick geht jetzt Richtung Klimaschutzkonzept und Radwege.