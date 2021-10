Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neujahrsempfang der Stadt Mannheim soll 2022 für Geimpfte und Genesene stattfinden: Bis zu 9 000 Besucher zog der Neujahrsempfang im Rosengarten in vergangenen Jahren an. 2022 soll er wieder in Präsenz stattfinden - doch Unsicherheiten bleiben.

Prozess gegen Enkeltrick-Betrüger am Mannheimer Landgericht: Die Betrüger haben rund 260 000 Euro von Senioren erbeutet. Bei einem Prozess am Landgericht drohen den vier Angeklagten hohe Haftstrafen.

"Weiße Hochstraße" in Ludwigshafen wird während Brückenneubau grundsaniert: Am Montag hat die Stadt die Pläne für den Ersatz der abgerissenen Pilzhochstraße vorgestellt. Und auch die nächsten Schritte in Sachen "Weißer Hochstraße" wurden bekannt gegeben.

Uni Mannheim bestätigt - Unbekannte teilen rechtsextreme Inhalte in WhatsApp-Gruppe: Mehrere bislang unbekannte Nutzerinnen und Nutzer sind einer Nachrichtengruppe von Erstsemestern beigetreten und haben dort extreme politische Inhalte verbreitet.

Fünf Millionen Euro teuer und ein Ort für Trendsport: Pfaffengrunder Terrasse in Heidelberg eröffnet: Bäume, Boule-Bahnen und Wasserfontänen - Der Platz soll das grüne Herz des jungen Stadtteils Bahnstadt sein. Bei der Eröffnung äußern Eltern aber auch ihre Sorgen bezüglich der Sicherheit ihrer Kinder.