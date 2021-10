Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bürgermeisterwahl in Schriesheim: Kandidatin Fadime Tuncer und Kandidat Christoph Oeldorf sind beim „MM“-Wahlforum zum ersten Mal öffentlich aufeinander getroffen. Wie stellen sie sich die Zukunft Schriesheims vor? Und wer kam beim Publikum besser an?

Ein Juwel für den Lindenhof erhalten: Der Verein Stadtbild hat das Ehepaar Kuchenbuch für die Sanierung des alten Lokschuppens und der Werkstatthalle im Glücksteinquartier ausgezeichnet.

Neuer OP-Trakt des Mannheimer Diakonissenkrankenhaus offiziell eingeweiht: 8000 Operationen bewältigt das Mannheimer Diakonissenkrankenhaus pro Jahr. Sie lassen sich künftig noch deutlich besser organisieren - das Diako weihte sieben neue Operationssäle offiziell ein.

GfK zieht sich aus dem Musterdorf Haßloch zurück: Die GfK hat in dem pfälzischen Dorf seit 1986 im Auftrag von Kunden wie Bahlsen oder Henkel Produkte auf Markttauglichkeit getestet, weil der Ort Deutschland im kleinen abbildete. Ist Haßloch nicht mehr durchschnittlich genug?

Mannheimer Capitol zeigt einfühlsames Musical zum Blumepeter: Zur Witzfigur ist er geworden, doch sein Leben war tragisch. Im Capitol entstand ein sensibles Stück über das Mannheimer Original Blumepeter - und seine traurige Realität. Bei der Premiere gab es dafür viel und herzlichen Applaus

Ausstellung in Mannheim zu Städte der Zukunft und klimafreundliche Mobilität lockt nur wenige Besucher: Würden Sie für den Klimaschutz auf ein eigenes Auto verzichten? Eine Ausstellung auf dem Alten Meßplatz widmet sich der Mobilität der Zukunft - Besucher können Fragen beantworten und dürfen viele Knöpfe drücken.