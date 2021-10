Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer ohne Hausarzt können sich jetzt im Klinikum gegen Corona impfen lassen: In Mannheim lebende Menschen, die keinen Hausarzt haben, können sich nun auch im Universitätsklinikum gegen das Coronavirus impfen lassen. An den ersten beiden Tagen nutzten dieses Angebot insgesamt 45.

Baustellenplan zur Mannheimer Kurpfalzbrücke angepasst - Veto vom Oberbürgermeister: Stadt und Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) haben am Donnerstagabend die Pläne für die Sanierung der Kurpfalzbrücke überarbeitet – auf Drängen von Kurz, wie diese Redaktion aus Kreisen im Rathaus erfahren hat.

So will Staatssekretärin Elke Zimmer aus Mannheim die Umsetzung von Radschnellwegen vorantreiben: Die in Mannheim lebende Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne) verzichtet konsequent aufs Auto. Seit Mai im baden-württembergischen Verkehrsministerium, setzt sie sich für Radschnellverbindungen ein.

Einschränkungen auf Hochstraße Nord auch im Oktober: Die Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird derzeit umfassend auf Stand- und Verkehrssicherheit überprüft. Auch im Oktober wird es dafür wieder zu einigen kurzen Sperrungen kommen.

In Wörth läuft jetzt der erste vollelektrisch angetriebene Lastwagen von Daimler Truck vom Band: Seit Donnerstag wird der eActros im pfälzischen Wörth in Serie produziert. Es ist der erste vollelektrisch angetriebene Lastwagen von Daimler Truck.

Mannheimer Cinema Quadrat wird 50 - ein Rückblick: Mannheims kommunales Kino Cinema Quadrat wird 50. Peter Bär, seit 30 Jahren ehrenamtlich Vorstandsmitglied, besuchte das Kino schon zehn Tage nach der offiziellen Einweihung am 13. Oktober 1971.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen. Nur 3€ für 3 Monate!