Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim will 2022 rund 250 Millionen Euro für Investitionen ausgeben: Der Etat-Entwurf der Mannheimer Stadtspitze sieht für das kommende Jahr enorme Investitionen vor - und das trotz Corona-Einbußen. Danach wolle man schauen, wie sich die Konjunktur entwickelt, heißt es im Gemeinderat.

Wie wird der Corona-Impfstoff an Kindern getestet? Im Winter wird die Zulassung eines Vakzins für unter Zwölfjährige erwartet. Dafür müssen Forscher erst einmal entsprechende Impfstoffe entwicklen - und Kinder für eine Studie finden.

Mannheimer Wissenschaftler glaubt an Kompromiss bei Sondierungen: Christoph Spengel von der Universität Mannheim glaubt, dass sich Grüne und FDP bei den Sondierungen in der Steuer- und Finanzpolitik einigen können. Er hält auch einen Kompromiss in der Vermögensteuer für möglich.

In die Jahre gekommene Eberthalle Ludwigshafen - Sanierung oder Neubau? Die Friedrich-Ebert-Halle ist in die Jahre gekommen. Soll sie für viele Millionen Euro saniert und umgebaut werden oder ist ein Neubau sinnvoller. Darüber muss der Stadtrat in Ludwigshafen entscheiden.

„Französischen Woche“ in Heidelberg bietet zehn Tage lang rund 45 Termine: Das Jubiläum der Städtepartnerschaft Heidelberg-Montpellier, die Kultur Québecs und starke Frauen: Das sind drei Schwerpunkte der 16. Französischen Woche, die vom 15. bis 24. Oktober rund 45 Veranstaltungen bietet.

