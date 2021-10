Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst:

Mannheimer Handel mit verkaufsoffenem Sonntag zufrieden: Schon wieder hat der Mannheimer Einzelhandel Pech mit dem Wetter. Wie beim letzten verkaufsoffenen Sonntag vor zwei Jahren regnet es auch dieses Mal. In die Innenstadt kommen weniger Besucher als in den Vorjahren.

Klaus Gärtner denkt bei den Rhein-Neckar Löwen an Rücktritt: Nach dem desolaten 30:35 in der Handball-Bundesliga beim TVB Stuttgart stellt sich Löwen-Coach Klaus Gärtner öffentlich die Frage nach dem Sinn seiner Mission.

Dudenhofens Sohn - Wie ihn eine Fahne fast zur Legende macht: Michael Malmer (39) ist unter aufmerksamen Fußball- Fernsehzuschauern ein Prominenter. Nicht jedoch sein Gesicht ist bekannt, sondern das Stadionbanner des Pfälzers. Überraschend sein aktuelles Statement: "Der Fußball ist tot".

Wie kam das Virus in die Welt? Eine der Fragen beim Science-Festival "Geist Heidelberg": Mehr als 50 Veranstaltungen vom 5. Oktober bis 19. Dezember: Das Science-Festival "Geist Heidelberg" holt renommierte Wissenschaftler in Deutsch-Amerikanische Institut. Auch mindestens ein Nobelpreisträger wird zu Gast sein.

In wundersame Welten lässt sich derzeit im Heidelberger Kunstverein eintauchen: Linda Matalon und Mike Bourscheid sind hier mit hochkarätigen Arbeiten vertreten.

