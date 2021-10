Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst

Das Nationaltheater Mannheim setzt bei der Sanierung auf Nachhaltigkeit: Dabei steht es unter Denkmalschutz. Die Installation einer Solaranlage beispielsweise ist daher nicht möglich. Dennoch hat sich das Haus Nachhaltigkeitsziele gesetzt.

Aufzug am Ilvesheimer Feuerwehrhaus sorgt für Diskussionsstoff: Der Ilvesheimer Gemeinderat hat die Planungen schon freigegeben. Dennoch kam es zu einer unerwartet scharfen Diskussion.

Kunst hinter Schaufenstern soll Ludwigshafener Innenstadt aufwerten: Bei dem Projekt "Raum für Kunst - #artinthecity" werden an zwölf Standorten in Ludwigshafen Kunstwerke präsentiert.

