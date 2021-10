Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Schausteller ziehen positive Halbzeitbilanz bei Mannheimer Messe „Fun & Food“: Trotz strenger Corona-Regeln und ständiger Testung des Personals sind die Schausteller zufrieden mit der Großveranstaltung "Fun & Food". Viele junge Menschen sind noch nicht geimpft, stellen die Organisatoren fest.

Mannheimer Uwe Mauch über seinen Einsatz im Hochwassergebiet Ahrtal: Der Mannheimer Rotkreuzler Uwe Mauch leitete nach der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal den größten Verpflegungseinsatz einer Hilfsorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg. Was er erlebt hat, wird ihn noch lange beschäftigen.

SV Waldhof hofft vor Spiel gegen Verl auf goldenen Oktober: Nach der starken Punkte-Ernte im September möchte Fußball-Drittligist SV Waldhof gegen Verl in einen „Goldenen Oktober“ starten. Trainer Glöckner warnt aber vor den spielstarken Ostwestfalen und muss etwas improvisieren.

Wie die Mannheimerin Gizem Weber Deutschtürken das Grundgesetz nahebringt: Das Deutsch-Türkische Institut (DTI) will das Miteinander der Deutschen und Türkischstämmigen in Mannheim stärken - und geht dabei ungewöhnliche Wege. Gizem Weber stellt die Projekte im Podcast "Mensch Mannheim" vor.

Bedeutsame Auszeichnung für Aaron Frenkel bei Preisverleihung des Mannheimer Israeli Business Club: Aaron Frenkel, Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, wurde mit dem William K. Langfan Award für bürgerrechtliches und soziales Engagement ausgezeichnet. Er sagt: "Es ist unsere Pflicht, Menschlichkeit vorzuleben."Alkt

Aktionäre geben grünes Licht für Daimler Aufspaltung: Fast einstimmig haben die Aktionäre von Daimler für die Aufspaltung in zwei unabhägige Unternehmen gestimmt - einen Konzern für Autos und das Vangeschäft und einen für das Lastwagen- und Busgeschäft.

