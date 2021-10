Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ticket für Kurzstrecke im Mannheimer Nahverkehr ab Januar erhältlich: Beim Kurzstreckenticket waren sich die Stadträte im Mannheimer Gemeinderat einig - es kommt ab Januar. Strecken von bis zu vier aufeinanderfolgenden Haltestellen kosten im gesamten Stadtgebiet sollen dann nur noch 1,80 Euro kosten.

Grünes Licht für kommunales Impfteam in Mannheim: Mannheim bekommt nun ein eigenes Impfteam. Der Hauptausschuss gab den Plänen der Stadt am Donnerstagabend grünes Licht, die Zustimmung des Gemeinderats am kommenden Dienstag gilt nur noch als Formsach.

Mannheimer Comedian Bülent Ceylan ist Teil der Winzergenossenschaft Schriesheim: Comedian Bülent Ceylan ist zunächst für zwei Jahrgänge Partner der Weinproduzenten. Ziel ist eine bessere Vermarktung.

Xavier Naidoo wird 50 - in Mannheim ist kaum jemandem nach Feiern zumute: Der Mannheimer Xavier Naidoo wird am 2. Oktober 50 Jahre alt und hat sich längst ins Abseits der Gesellschaft rechter Verschwörungsideologen manövriert. Wie kam es dazu? Ein Blick zurück auf seine Karriere.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Viernheim setzt auf unabhängige Solaranlagen-Beratung durch Bürger: Die Stadt Viernheim sieht noch ein großes Potenzial bei der Nutzung von Dachflächen für Sonnenstrom. Sie will Bürger schulen, die Bürger unabhängig beraten können, was Größe, Neigung oder Stromverbrauch angeht.

Warum sich Daimler Truck abspalten will: Die Daimler-Aktionäre sollen an diesem Freitag bei einer außerordentlichen Hauptversammlung ab 10 Uhr über die Abspaltung der Lastwagensparte entscheiden. Wichtige Fragen und Antworten dazu.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen.Nur 3€ für 3 Monate!