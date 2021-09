Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim plant eigenes Impfteam und neues Mini-Impfzentrum: Nach Schließung der letzten Impfzentren in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag will die Stadt Mannheim die Pandemie mit einem eigenen mobilen Impfteam sowie einer Art Mini-Impfzentrum im Klinikum bekämpfen.

Sprayaktion auf dem Mannheimer Paradeplatz - Für die Rechte von Schwangeren: „150 Jahre Kriminalisierung sind genug!“ Pro Familia sprüht bunte Botschaften auf den Mannheimer Paradeplatz. Damit protestiert der Verband dafür, dass Frauen selbstbestimmt über einen Schwangerschaftsabbruch bestimmen dürfen.

Sieg gegen SG Horrenberg: Der SV Waldhof Mannheim hat das Viertelfinale des bfv-Pokals erreicht. Am Dienstag gewannen die Buwe erwartungsgemäß gegen den Kraichgauer Landesligisten SG Horrenberg.

Rhein-Neckar Löwen verpassen Gruppenphase der European League: Der favorisierte Handball-Bundesligist verlor am Dienstagabend sein Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde bei Benfica Lissabon.

Heidelberger Literaturtage von Sparhaushalt gefährdet: Ist der Rotstift beim Doppelhaushalt 2021/2022 einseitig streng bei der Literaturförderung angesetzt worden? Gerät dadurch der Status als Unesco-Literaturstadt in Gefahr? Stadt und Parteien sehen das unterschiedlich.

BASF denkt Arbeit neu und baut Büros um - Pilotprojekte in Ludwigshafen: Nach Corona-Krise und Homeoffice will der Chemiekonzern BASF mit flexiblen Arbeitsmodellen einen Schub geben.

Lampertheimer Marvin Dienst feiert DTM-Debüt am Hockenheimring: Marvin Dienst ist seit frühester Kindheit Motorsportler. In Hockenheim feiert der Lampertheimer sein Debüt in der DTM. Im Interview gewährt der 24-Jährige Einblicke in die teils komplexe Welt des PS-Zirkus.

