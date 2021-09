Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Abgeordnete Cademartori spricht über Fahrgemeinschaften, WGs und Pläne in Berlin: Isabel Cademartori hat für die SPD den Bundestagswahlkreis Mannheim gewonnen. Im Interview spricht sie über die kommende Zeit in Berlin.

Politikwissenschaftler glaubt an Regierungsbildung noch vor Weihnachten: Der Politikwissenschaftler Marc Debus sieht in einer Ampelkoalition nach der Bundestagswahl keinen Selbstläufer. Sogar eine von der SPD geführte große Koalition mit der Union als Juniorpartner schließt er nicht aus.

Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal erstmals seit Jahrzehnten ohne CDU-Abgeordneten: Die historische Wahlschlappe der CDU hat dazu geführt, dass erstmals seit Jahrzehnten kein Vertreter der Ludwigshafener Union mehr im Parlament sitzt.

Neu-Abgeordneter Konrad Stockmeier erlebt ersten Tag in Berlin: Bis tief in die Nacht musste der Mannheimer FDP-Kandidat Konrad Stockmeier warten, bis klar war, dass er ein Mandat gewonnen hat. Ohne Schlaf ging es dann in die Bundeshauptstadt.

Weihnachtsmärkte in der Metropolregion erneut in Corona-Warteschleife: Was ist eigentlich mit den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr? Fallen sie der Pandemie erneut zum Opfer? Die Antworten unterscheiden sich zum Teil deutlich voneinander. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Corona und Regen drücken Besucherzahlen in Freibädern der Metropolregion: In Heddesheim, Ladenburg und Schriesheim blieben 2021 die Besucherzahlen der Freibäder unter dem Schnitt der Vorjahre. Gründe gibt es dafür mehrere.

