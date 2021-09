Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wahlkreis Mannheim - Isabel Cademartori (SPD) gewinnt: Das Direkmandat in Mannheim geht an die Sozialdemokratin Isabel Cademartori. Die 33-Jährige verweist die Grüne Melis Sekmen auf den zweiten Platz.

Ringen um Regierungsbildung beginnt - Union gibt nicht auf: Die SPD hat die Bundestagswahl nach dem Ergebnis derAuszählung aller Wahlkreise gewonnen. Doch schafft es Olaf Scholz, mit Grünen und FDP eine Koalition zu schmieden? Oder kommt Armin Laschet doch noch zum Zuge?

Kommentar: Olaf Scholz profitiert vom der Desaster der Union! Die SPD schafft die Sensation - nicht aus eigener Stärke, sondern wegen der Schwäche der anderen, kommentiert "MM"Chefredakteur Karsten Kammholz.

Alles Wichtige zur Bundestagswahl 2021 im Liveblog: Ergebnisse, Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl in Deutschland, aus Mannheim und der Region. Wir halten Sie mit allem Wissenswerten im Liveblog auf dem Laufenden.

Grüne Franziska Brantner gewinnt den Wahlkreis 274: Das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Heidelberg, zu dem auch einige Gemeinden und Städte des Rhein-Neckar-Kreises gehören, geht an Franziska Brantner (Grüne). Besonders hoch war die Wahlbeteilgung.

Das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal geht an die SPD: Sozialdemokrat Christian Schreider hat den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal gewonnen. Eine Panne ereignete sich in Oggersheim.

Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen: "Armin Laschet ein historisch schwacher Kandidat": Die Union hat bei der Bundestagswahl ein Desaster erlebt. Laut der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ist die Performance von Armin Laschet ein Grund dafür.

