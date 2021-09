Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wer holt das Direktmandat in Mannheim? Schafft es Isabel Cademartori (SPD) mit dem Scholz-Effekt? Oder die Grüne Melis Sekmen an ihrem Geburtstag? Oder ist CDU-Mann Roland Hörner der lachende Dritte? Die Lage im Wahlkreis Mannheim.

Heute vor 50 Jahren wurde die städtische Polizei in Mannheim verstaatlicht: „Ein Trauerspiel“, kommentierte der „MM“ damals. Denn vor 50 Jahren, durch den gescheiterten Bürgerentscheid am 26. September 1971, wurde die städtische Polizei in Mannheim verstaatlicht.

Enjoy Jazz-Festivalchef Rainer Kern plant mit Wagnissen: Vom 1. Oktober bis 14. November prägt Enjoy Jazz wieder die Musiklandschaft in der Region. Über sein Konzept, seine Kriterien bei der Programmierung und den Mut zum Risiko spricht Festivalleiter Rainer Kern im Interview.

Rhein-Neckar Löwen stehen nach verkorkstem Bundesliga-Start gegen Göppingen unter Zugzwang: Die Hoffnung, dass es im stets umkämpften Landes-Derby etwas Zählbares gibt, ziehen die Rhein-Neckar Löwen vor allem aus dem jüngsten 31:31 gegen Benfica Lissabon in der European League.

Jüdische Gemeinde in Mannheim empfängt hochrangigen Besuch: Der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, und Rami Suliman von der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Baden besuchen die Mannheimer Synagoge.

