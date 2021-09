Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So funktioniert die Stimmabgabe am Wahlsonntag in Mannheim: Wähler sollen ihren eigenen Stift mitbringen - wir erklären, was wegen der Pandemie am Sonntag sonst noch in den Mannheimer Wahllokalen zu beachten ist und wie die Stimmabgabe funktioniert.

Gilt die 2G-Regel bald in allen Pfälzerwald-Hütten? Wandern macht erst so richtig Spaß, wenn man ein Ziel hat. Deshalb sind Freiluftsportler schockiert, dass manche Hütten im Pfälzerwald nur Geimpfte oder Genesene drinnen bewirten wollen.

SVW-Coach Glöckner plädiert für Geduld bei Personal-Entscheidungen: Bei einigen Clubs ist schon nach nur neun Spieltagen eine Nervosität zu spüren, die sich wie so oft zuerst auf die Arbeitsumstände der Trainer auswirkt. Das stimmt auch Waldhof-Coach Patrick Glöckner nachdenklich.

BASF-Vorständin Melanie Maas-Brunner will bessere Rahmenbedingungen beim Klimaschutz: „Nach Sonntag müssen die Politiker machen“, sagt BASF-Vorständin Melanie Maas-Brunner. Die Standortleiterin warnt jedoch auch vor Nachteilen für das Werk Ludwigshafen.

Wer macht im Wahlkreis Heidelberg das Rennen bei der Bundestagswahl? Viermal in Folge sicherte sich die CDU im Wahlkreis Heidelberg das Direktmandat. Diese Serie wollen SPD und Grüne beenden. Zwei langjährige Abgeordnete treten nicht mehr an, dafür steht der Politiknachwuchs zur Wahl.

