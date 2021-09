Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Halten sich die Parteien in Mannheim an die Plakatvorschriften? Pro Laternenmast sind in Mannheim maximal zwei erlaubt, an Brücken und Ampeln sind sie komplett verboten: Wahlplakate. Nicht immer halten sich die Parteien jetzt im Wahlkampf an diese und andere Vorschriften.

Ist Kultur für die Mannheimer Parteien im Bundestagswahlkampf nur Nebensache? Umfrage dieser Redaktion im Gemeinderat zur Kulturpolitik in den Partei-Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Fraktionen - die Mehrheit will Kultur stärker fördern.

Topmanagerinnen fordern mehr Geschwindigkeit bei Modernisierung in Deutschland: Sechs deutsche Topmanagerinnen fordern mehr Tempo, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen. BASF-Vorständin Saori Dubourg erklärt im Interview, was passieren muss - und warum es allerhöchste Zeit ist, endlich zu handeln.

Deutschlands bekanntester Obdachloser Richard Brox fordert zum Wählen auf: "Wer nicht wählt, macht es nicht besser!" Das sagt Richard Brox. Der gebürtige Mannheimer ist Deutschlands bekanntester Obdachloser - und er fordert alle auf, bei der Bundestwagswahl am Sonntag ihr Kreuzchen zu machen.

Kurpfalzring in Heidelberg wird vier Wochen gesperrt: Im Pfaffengrund saniert die Stadt die Fahrbahndecke auf der Straße und auf den Brücken über Autobahn und Bahngleise. Für rund vier Wochen werden Teile des Kurpfalzrings gesperrt. Beginn der Arbeiten ist im Oktober.

