Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reanimationskurse für Mannheimer Vereine helfen Leben retten: Herzstillstand - ein Horrorszenario auch im Breiten- und Spitzensport. Was tun in einem solchen Fall, in dem nur wenige Minuten bleiben, um Leben zu retten? Regelmäßige Schulungen für Vereine bieten Hilfe.

FSJler in Mannheim: „Das Wertvollste ist die Anerkennung, die man kriegt“: Rund 2000 Stellen für FSJ und Bundesfreiwilligendienst wurden in der Region vermittelt: Was die Neuanfänger schätzen - und warum das FSJ ein Erfolgsmodell für junge Leute und Einrichtungen gleichermaßen ist.

Ladenburger Tauzieherinnen bei WM in Spanien erfolgreich: Vier Ladenburger Tauzieherinnen waren bei der WM in Spanien erfolgreich und haben sich für das nächste Turnier qualifiziert. In drei Jahren findet die Weltmeisterschaft dann in Mannheim statt.

Ex-Fußballnationalspieler Markus Babbel präsentiert auf Instagram Rocksongs: "Ich mag harte Sachen", bekennt Markus Babbel. Der Weinheimer Ex-Fußballnationalspieler hat nämlich eine Leidenschaft für Metal, Hardrock und Grunge. An jedem Freitag empfiehlt auf Instagram seine Lieblingssongs.

Sozialismus, Naturschutz, Handarbeit - Kandidaten ohne Chance im Wahlkreis Ludwigshafen: Sie haben keine Chance auf das Direktmandat. Dennoch treten im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal mehrere Männer und Frauen ohne oder mit Unterstützung von kleinen Parteien an. Was sie antreibt und was sie erreichen wollen.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen.Nur 3€ für 3 Monate!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region: "MM"-Wahlarena, Widerstand gegen Gewerbegebiet, SV Waldhof heimstark Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren