Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Dritte Rheinbrücke für die Metropolregion? Der beste Verkehr ist der, der erst gar nicht entsteht. In der Metropolregion mit 2,4 Millionen Menschen wird es jedoch immer Verkehr geben. Unsere Serie "75 Ideen für ein besseres Mannheim" zeigt: Spätestens 2030 wird eine dritte Rheinbrücke dringend benötigt.

Forscher tüfteln in Brühl an insektenfreundlichen Lampen, um Insektensterben entgegenzuwirken: An Lampen in Brühl direkt neben dem Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen hängen Insektenfallen. Ein Forschungsprojekt untersucht hier den Einfluss von Straßenlaternen auf das Insektensterben.

Das sagen Farin Urlaub und Rodrigo González über ihr neues Album "Dunkel": Nicht mal ein Jahr nach ihrem letzten Album „Hell“ setzen sich Die Ärzte mit „Dunkel“ ein weiteres Denkmal - und halten gleich mehrere Plädoyers für die Heiligtümer Menschlichkeit, Demokratie und Musik.

Heidelberger Museumswohnung zeigt, wie eine Heidelberger Familie um 1927 lebte: Die städtische Wohnungsgesellschaft GGH hat in der „Blauen Heimat“ im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim mit viel Liebe zum Detail eine Museumswohnung eingerichtet. Dort ist zu sehen, wie eine Heidelberger Familie um 1927 gelebt und vor allem gewohnt hat.

Figuren an Fassade des Speyerer Doms leiden unter Vandalismus und Witterung: Die Nase der Eule fehlt komplett, auch das Schwein hat mit den Jahren gelitten. Ein Abguss der Figuren an der Westfassade des Speyerer Doms soll diese nun in ihrer Optik für die Nachwelt erhalten.

